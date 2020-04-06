В Ужгороде коронавирусом заболела вся семья диакона: зараженные в тяжелом состоянии

В Ужгороде коронавирусом COVID-19 заболела целая семья диакона местной церкви.

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Как сообщила в Facebook пресс-служба Ужгородского городского совета, заразились сам диакон, 1992 года рождения, его родители и жена. Его шестимесячный ребенок под подозрением, сегодня ему сделают тест.

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В тяжелом состоянии находится отец диакона, 1956 года рождения.

Больные находятся в областной инфекционной больнице, за исключением жены священнослужителя, которая имеет легкую форму коронавируса и лечится амбулаторно, остается дома с ребенком.

COVID-19 у семьи подтвержден ПЦР-тестом. Обработан круг лиц, которые общались с заболевшими. Что касается диакона, то, по его словам, последний раз он проводил службу в церкви 8 марта.

Кроме того, 2 апреля подтвержден коронавирус у еще одной жительницы Ужгорода.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 5 апреля в Закарпатской области зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом. Умерла одна 71-летняя женщина.

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