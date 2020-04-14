В УПЦ МП озвучили рисковое решение по церковным службам на Пасху

Предстоятель Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее видеообращение Онуфрия обнародовано на YouTube. Митрополит подчеркнул, что прихожане будут находиться на улице, чтобы выполнять все необходимые санитарные нормы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах пасхальные богослужения будут совершаться. Те верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", – сказал он.

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По словам Онуфрия, те, кто останутся дома на Пасху, смогут увидеть службу по телевидению.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко рассказал, что в условиях жесткого карантина из-за пандемии коронавируса верующие смогут присоединиться к празднованию Пасхи, не выходя из дома.

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