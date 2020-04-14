Главная Новости
14 апреля • обновлено в 16:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В УПЦ МП заявили, что будут проводить службы на Пасху несмотря на карантин

2.3т
Читать материал на украинском

Предстоятель Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее видеообращение Онуфрия обнародовано на YouTube. Митрополит подчеркнул, что прихожане будут находиться на улице, чтобы выполнять все необходимые санитарные нормы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах пасхальные богослужения будут совершаться. Те верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", – сказал он.

В УПЦ МП озвучили рисковое решение по церковным службам на Пасху

скриншот

По словам Онуфрия, те, кто останутся дома на Пасху, смогут увидеть службу по телевидению.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко рассказал, что в условиях жесткого карантина из-за пандемии коронавируса верующие смогут присоединиться к празднованию Пасхи, не выходя из дома.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
23
5
Смешно
1
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги