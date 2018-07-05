В УПЦ МП рассказали, кто решит судьбу автокефалии

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Московского патриархата, протоирей Николай Данилевич заявил, что решение об автокефалии можно будет рассматривать лишь после преодоления раскола, который существует в Украине, к тому же оно будет зависеть от Киева, а не от Москвы или Константинополя.

Так он прокомментировал слова Вселенского патриарха Варфоломея о том, что Константинополь никогда не признавал церковной власти Москвы над Украиной в эфире "Радио Свобода", пишет "Цензор.НЕТ".

Данилевич отметил, что это не первое заявление такого рода, которое звучало из уст представителей Константинопольского патриархата. По его словам, это точка зрения архиереев, патриарха, но еще не точка зрения церкви. Ведь ее может выразить только такой коллегиальный орган управления, как собор или синод.

Тем не менее, подчеркнул протоиерей, ошибочно считать, что УПЦ МП выступает против автокефалии УПЦ КП.

"Но в настоящее время решение принято именно такое. Наша позиция — сначала должно быть единство, а затем томос. Нам нужно преодолеть церковное разделение, раскол, который есть в Украине, здесь. Сейчас пользуются внешние силы этим разделением, которое есть в украинском православии. В том числе Константинополь пользуется. Все пользуются. Поэтому решение должно быть в Киеве. Не в Константинополе, не в Москве", — убежден Данилевич.

Он также добавил, что решение украинского вопроса может затянуться на годы, в том числе и предоставление томоса. Но оно, судя по настроениям среди поместных православных церквей, должно быть принято так, чтобы не было нарушено всеправославное единство.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко объяснил, почему Украинская православная церковь имеет право на автокефалию.