В Умани время паломничества хасидов установят пункты контроля за карантином

В Умани Черкасской области установят пункты мониторинга в районе паломничества хасидов, которые ежегодно прибывают сюда на празднование Рош ха-Шана. Так власти решили защитить горожан от коронавирусной болезни.

Соответствующее решение депутаты приняли на сессии городского совета 3 сентября. Об этом в Facebook сообщил мэр Умани Александр Цебрий.

"Сегодня на внеочередной сессии депутатами УМС было принято важнейшее решение! "О защите населения г. Умань от острой респираторной болезни COVID-19 и усиления противоэпидемических мероприятий на территории города", – написал он.

Согласно документу, с 10 сентября 2020 года в местах массового скопления людей (паломничества) в Умани будут установлены временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм.

В частности, пункты мониторинга будут располагаться в следующих местах:

перекресток улиц Садовая – Пушкина;

перекресток улиц Пушкина – Комарницкого;

перекресток улиц Пушкина – Челюскинцев;

перекресток улиц Косынки Григория – Челюскинцев;

перекресток улицы Демуцкого – переулка Проезжий.

Решение сессии горсовета Умани (Facebook Александр Цебрий)

Со своей стороны главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что сейчас ситуация с паломничеством в Умань хасидов контролируется. Накануне он посетил в городе могильный комплекс Рабби Нахмана, а также столовую, созданную на деньги американского мецената, в которой будут питаться хасиды.

"Мы оценили ситуацию на месте, чтобы прописать правильные нормы, которые необходимо соблюдать", – сказал Ляшко в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

Сообщение мэра Умани (Facebook Александр Цебрий)

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине значительно ограничили паломничество хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана, который в 2020 году отмечается с 18 по 20 сентября.