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3 апреля • обновлено в 16:59
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В Умани от коронавируса умер хасид

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В Умани у умершего хасида диагностировали коронавирус COVID-2019.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар.

"Мужчина гражданин США, прибыл из Лондона 11.03.2020, 47 лет. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на сейчас установлено 50 контактных лиц, находящихся в самоизоляции", – говорится в сообщении.

Боднар отметил, что у погибшего была тяжелая сопутствующая патология.

"Несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации. К сожалению, имеем такой досадный случай", – добавил глава Черкасской ОГА.

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Автор
Тимур Григоренко
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