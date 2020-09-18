В Умани на Рош ха-Шана собрались около 2,5 тысяч хасидов

Несмотря на карантин в Украине, некоторые хасиды все же успели попасть в Умань до празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана. Однако в этом году их количество существенно меньше – 2 000-2 500 тысячи паломников.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал пресс-секретарь полиции Израиля, майор Михаэль Зингерман. "Из той информации, которую мы получаем от наших коллег (украинских полицейских. – Ред.), в Умани находится примерно около 2-2,5 тысяч паломников", – отметил он.

За порядком в Умани совместно следят украинские и израильские полицейские.

Зингерман также добавил, что совместная слаженная работа украинских и израильских полицейских позволила избежать конфликтных ситуаций.

"Мы здесь по просьбе наших украинских коллег, делаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность тех людей, которые сумели прибыть сюда (в Умань. – Ред.) и обеспечить общественный порядок. Конфликтных ситуаций не возникало – люди знают, что нужно вести себя как положено, чтобы не были применены к ним определенные санкции", – добавил полицейский.

Хасиды в Умани готовятся к Рош ха-Шана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.

На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.

Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

17 сентября хасиды исполнили Гимн Украины на границе с Беларусью, надеясь, что их все же пропустят в Умань.