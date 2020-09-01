В Умани на хасида напали в магазине, полиция вручила подозрения. Видео и фото

В Умани напали на хасида.

В Умани 1 сентября четверо неизвестных напали на хасида, когда тот делал покупки в магазине.

Пострадавшему израильтянину до крови разбили нос, сообщили в Объединенной еврейской общине Украины (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Конфликт произошел около полуночи на улице Тищенко.

Руководитель полиции Черкасской области Михаил Куратченко сообщил, что на хасида напали пьяные люди. Однако, по словам руководителя полиции, пострадавший отказался писать заявление, поэтому вопрос об открытии уголовного производства ещё решается.

Позднее пострадавший написал заявление, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Черкасской области.

Полицейские совместно с правоохранителями Управления стратегических расследований начали проверку и установление обстоятельств инцидента.

Следователи изъяли видео с камер наблюдения и установили всех участников потасовки. Ими оказались шестеро местных жителей.

Уманским отделом полиции ГУНП в Черкасской области открыто уголовное производство в соответствии ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

2 сентября следователи по согласованию с прокуратурой сообщили жителями Умани о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (Хулиганство) Криминального кодекса Украины. Кроме того, одному из них вручены подозрение по ч.3 ст.27 (организация совершения преступления) Криминального кодекса Украины. Вскоре суд изберет им меру пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

В Умани напали на хасида jewishnews.com.ua

Мужчине до крови разбили нос jewishnews.com.ua

Нападавших было четверо jewishnews.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине значительно ограничили паломничество хасидов в Умань на празднование Рош га-Шана, который в 2020 году отмечается с 18 по 20 сентября.

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