В Умани местные жители устроили потасовку с хасидами. Видео конфликта
В ночь на 28 августа в городе Умань Черкасской области произошел конфликт между местными жителями и хасидами, которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана.
Видео инцидента обнародовал на своей странице в Facebook депутат Уманского районного совета Сергей Алексеев. "Ночной штурм "туристами" Умани", – подписал он кадры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Впрочем, как выяснилось, причиной столкновения стал не антисемитизм и запрет на въезд хасидам из-за карантина, а бытовой конфликт на финансовой почве. Как пишет "Суспільне", представитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана объяснил, что возле дома, в котором проживают местные жители, хасиды начали строить синагогу. Из-за этого в соседнем здании начали появляться трещины.
По словам источника, хасиды якобы дали деньги на ремонт, однако жители дома попросили еще – они якобы хотят, чтобы еврейская религиозная община выкупила их дом за $1 миллион, и угрожают, что только так удастся уладить конфликт. Впрочем, представитель фонда хасидов считает указанную сумму слишком большой. Подытоживая, он отметил, что в результате конфликта никто не пострадал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее глава израильского "коронавирусного центра", профессор Рони Гамза призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань на Рош ха-Шана.
Впоследствии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что государственная комиссия ТЭБ и ЧС примет решение о запрете проведения массовых мероприятий в Умани во время празднования Рош ха-Шана.
Также для борьбы с распространением COVID-19 Кабмин вообще закрыл до конца сентября въезд в страну иностранцам.
27 августа хасиды, которые собирались в Умань на празднование Рош ха-Шана, оказались заблокированными в аэропортах Киева, Одессы и Запорожья.