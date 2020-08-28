В Умани местные жители устроили потасовку с хасидами. Видео конфликта

В ночь на 28 августа в городе Умань Черкасской области произошел конфликт между местными жителями и хасидами, которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана.

Видео инцидента обнародовал на своей странице в Facebook депутат Уманского районного совета Сергей Алексеев. "Ночной штурм "туристами" Умани", – подписал он кадры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Впрочем, как выяснилось, причиной столкновения стал не антисемитизм и запрет на въезд хасидам из-за карантина, а бытовой конфликт на финансовой почве. Как пишет "Суспільне", представитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана объяснил, что возле дома, в котором проживают местные жители, хасиды начали строить синагогу. Из-за этого в соседнем здании начали появляться трещины.

По словам источника, хасиды якобы дали деньги на ремонт, однако жители дома попросили еще – они якобы хотят, чтобы еврейская религиозная община выкупила их дом за $1 миллион, и угрожают, что только так удастся уладить конфликт. Впрочем, представитель фонда хасидов считает указанную сумму слишком большой. Подытоживая, он отметил, что в результате конфликта никто не пострадал.

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