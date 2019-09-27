В Умань массово съезжаются хасиды: в полиции раскрыли новые подробности

Публичный порядок в Умани обеспечивает более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда, а также 20 сотрудников полиции Израиля.

Как сообщили в пресс-службе полиции, всего на празднование Рош ха-Шана в Умань ожидается приезд около 40 тысяч паломников. Пока что грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Состоянием на пятницу, 27 сентября, в Умань уже прибыли около 17 тысяч паломников из шести стран мира. Правоохранители несут службу в усиленном режиме.

Полицейские накануне совершили обход места компактного проживания паломников, а также проверили контрольно-пропускные пункты и стационарные посты.

Как сообщал OBOZREVATEL, хасиды массово съезжаются в Украину на празднование иудейского Нового года 29 сентября. В частности, они намерены посетить могилу их духовного лидера - цадика Нахмана.

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