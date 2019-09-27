Главная Новости
28 сентября • обновлено в 18:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Умань массово съезжаются хасиды: в полиции раскрыли новые подробности

3.2т Читать материал на украинском

Публичный порядок в Умани обеспечивает более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда, а также 20 сотрудников полиции Израиля.

Как сообщили в пресс-службе полиции, всего на празднование Рош ха-Шана в Умань ожидается приезд около 40 тысяч паломников. Пока что грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Состоянием на пятницу, 27 сентября, в Умань уже прибыли около 17 тысяч паломников из шести стран мира. Правоохранители несут службу в усиленном режиме.

Новости
Корь в США и Израиль могли завезти из Умани поломники-хасиды

Полицейские накануне совершили обход места компактного проживания паломников, а также проверили контрольно-пропускные пункты и стационарные посты.

В Умань массово съезжаются хасиды: в полиции раскрыли новые подробности
В Умань массово съезжаются хасиды: в полиции раскрыли новые подробности
В Умань массово съезжаются хасиды: в полиции раскрыли новые подробности
В Умань массово съезжаются хасиды: в полиции раскрыли новые подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, хасиды массово съезжаются в Украину на празднование иудейского Нового года 29 сентября. В частности, они намерены посетить могилу их духовного лидера - цадика Нахмана.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
4
Смешно
7
Интересно
5
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Хозяева съезжаются. Помьятай, украинец, сдесь господин израилец!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / мнения

ads pixel