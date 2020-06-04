Закончился один из непростых дней.

В начале мая я принял решение попрощаться с Укрзализныцей. Сорок лет жизни я был связан с железной дорогой. Еще учась в четвертом классе школы, я стал Юным железнодорожником, получил красное удостоверение, чем очень гордился. Потом была учеба в техникуме, институте, работа в хозяйстве электроснабжения железной дороги. От электромонтера 2 разряда до начальника департамента. Думаю, что сделано много. Электрификации железнодорожных участков Яготин – Гребенка, Жмеренка – Подволочиск, Чернигов – Нежин и т.д., создание энергосбытов, переход дорог в статус поставщика электроэнергии, реформирование 2015 года. Многое… Только за 2013 деятельность шести дорог по передаче и поставке электроэнергии принесла УЗ финансовый результат более 800 млн. грн. Потом июль 2016 года, который как бы поделил жизнь на до и после. Теперь три года существования, в Укрзализныце в каком-то подвешенном состоянии.

С 1 июля 2017 года в результате не вполне законных действий моя должность была ликвидирована, однако по сей час меня официально не уведомили. Много и долго писать, и перечислять, что творили отпетые мерзавцы Желько, его подручный КозакЖ и их подельник Василига. В итоге я таки принял решения об увольнении. Не буду публиковать весь текст моего заявления, который написан на пяти страницах. Скажу только, что я показал систематические нарушения вышеупомянутой мной тройкой Кодекса Законов о труде.

Приведу только концовку моего заявления:

"На превеликій жаль наразі діюче керівництво АТ "Укрзалізниця" позбавляється фахівців із професійною залізничною освітою та стажем роботи в галузі.

Залізниця в нашій державі знищується.

Я не хочу брати участь у знищенні української залізниці.

Відповідно до ч.3 ст.38 я, Людмирський Валерій Маркович, даною Заявою розриваю трудовий договір, оскільки АТ "Укрзалізниця не виконує законодавство про працю, та останній день відпустки 3 червня 2020 року, вважати останнім днем дії безстрокового трудового договору."

Заявление было отправлено 6 мая. Отправлено как полагается по почте, с описью вложения, ценным письмом и уведомлением о вручении. Так что я точно знаю, что на Гедройца его получили 12 мая.

За последние три года я достаточно хорошо изучил КЗоТ и каково было мое удивление, когда я получил письмо от Укрзализныци :

Четыре не самых плохих юриста пытались найти "вимоги чинного законодавства", согласно которым заявление об увольнении еще должно рассматриваться. Это письмо не стоит даже бумаги, на которой оно написано.

Однако, я решил встретиться "з керівництвом Товариства". На протяжении двух дней я звонил по указанному телефону и даже на мобильный номер человеку за которым в УЗ закреплен данный номер, но трубку упорно не брали, хотя мой номер телефона был известен.

После неудачных попыток дозвонится в одел учета персонала я набрал подписанта этого письма:

Представившись и дав согласие встретиться с руководством, я был удивлен, что Иван Олегович даже не знал, о чем идет речь, но пообещал разобраться и перезвонить.

В течении двух дней я несколько раз напомнил о себе, но получил тот же ответ: "Я Вам перезвоню". Обещать не значит жениться.

В 16-15 3 июня, в последний день моих трудовых взаимоотношений с Укрзализныцей я пришел в здание, в котором я проработал более 10 лет, и какого же было мое удивление, что карточка-пропуск не сработала, а охрана мне сказала, что меня вообще нет в базе.

Цель моего прихода была проста, ознакомиться с Приказом об увольнении. Меня даже не интересовала куда делись мои личные вещи, которые были выброшены в коридор. Меня не очень интересуют какие-то бытовые вещи, но очень хочется найти свою техническую литературу, которая была в кабинете.

Позвонив директору по управлению персоналом и социальной политике, я изложил цель моего визита и сообщил, что я нахожусь на первом этаже и не могу зайти в здание. Уважаемый Иван Олегович, сказал, что сейчас ко мне выйдут и проведут в здание. Я прождал час. Секретарь в приемной по телефону мне сказала, что Директор вышел. Неоднократные звонки на мобильный телефон не принесли результат. Мобильный телефон не отвечал или абонент просто сбрасывал звонок. Каким же надо быть ничтожеством и трусом, чтобы побояться встретиться с человеком. Мне это в очередной раз подтвердило, что все эти залетные проходимцы бояться общаться с профессиональными железнодорожниками.

Но тут в здание вошел вновь испеченный и недешевый железнодорожник, борец с коррупцией, знаток энергетического бизнеса Рината Ахметова. Кто бы вы думали? Правильно! Член Наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко. Я попытался поговорить с ним, но Лещенко сверкая брекетами на ходу выкрикнул несколько раз, что он спешит на важное совещание. Время было уже после окончания рабочего дня. Какое важное совещание может быть в УЗ по окончанию рабочего времени, если только не связанное с безопасностью движения поездов. Ну Лещенко известный знаток в безопасности движения поездов. Этот тоже боится разговаривать.

В очередной раз я убедился, что принял правильное решение. В длительная борьба с шайкой Желько я повидал многое. Был и подлог, и устные команды по блокировке карточки-пропуска и отказ предоставить отпуск и не оплата рабочих дней, угрозы, да многое. Но когда при повальном сокращении персонала отказаться выполнить прямую норму Закону и уволить человека, это уже слишком. Приказа на увольнение нет и в бухгалтерию для расчета он не поступил. Сегодняшние работники по работе с персоналом ничем не отличаются от своих предшественников. Такие же мелкие, подлые, трусливые людишки, которые боятся, когда им приходится отвечать за содеянное. А отвечать придется…