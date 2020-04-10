В "Укрзалізниці" после скандала с бумажными масками начались разборки: позорные средства защиты приказали спрятать

Тимур Григоренко Общество 17:10, 10.04.2020 Обновлено: 17:10, 10.04.2020

Работников локомотивного депо "Укрзалізниці" в Кременчуге запугали, приказав спрятать бумажные маски, из-за которых разгорелся скандал.

Об этом эфире телеканала ZIK сообщила журналистка, которая пообщалась с местными рабочими.

Отмечается, что руководитель депо от комментариев отказался, и был недоволен появлением СМИ.

Бумажные маски

"Попытаюсь пообщаться с другими сотрудниками депо, но ввиду того, что люди боятся потерять работу. Поскольку мы знаем, что сейчас в депо осталась только одна такая бумажная маска. Всем приказали их спрятать. Поэтому люди тут работают в таком страхе", – рассказала корреспондентка.

Напомним, что работникам локомотивного депо на Полтавщине выдали вместо реальных средств защиты в условиях пандемии коронавируса самодельные "маски" из бумажных салфеток.

Добавим, что OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивный материал, где разобрался в деталях скандала.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист пояснил, что самодельные маски из салфеток и канцелярских резинок, которые раздали сотрудникам "Укрзалізниці, не защитят от коронавируса.

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