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13 мая • обновлено в 16:33
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В "Укргентехе" оправдались за скандал с "китайскими" тестами на коронавирус

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Фирма-производитель отечественных тестов на коронавирус "Укргентех", которую обвинили в закупке гуманитарного груза из Китая, заявила, что тесты были изготовлены в Украине.

Как сообщил представитель компании в комментарии OBOZREVATEL, ПРЦ-системы являются собственностью компании, а не китайской "гуманитаркой".

"Я читал публикации в СМИ и могу сказать, что тесты не являются частью гуманитарного груза и не привезёны из Китая. Они были созданы у нас, я готов отправить вам документацию", – пояснили в компании, а также пообещали вскоре предоставить доказательства.

В "Укргентехе" оправдались за скандал с "китайскими" тестами на коронавирус

Напомним, ранее в Telegram-канале "Джокер" были опубликованы документы, в которых сказано, что компания "Укргентех" получила как гуманитарный груз "по дипломатическим каналам" шесть коробок реагентов для тестов весом 320 кг. Как утверждают в сети, компания не просто закупила их как коммерческая структура, а получила именно как "гуманитарку".

Как отмечают расследователи программы "Стоп коррупции", эту благотворительную помощь из-за границы больницы сейчас вынуждены покупать за собственные деньги.

Эксклюзивные детали скандала с тестами на коронавирус читайте в ближайшее время на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналисты узнали, что руководство ОПУ в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.

  • Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины.

  • Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.

  • В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.

  • Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.

  • В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.

  • Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОПУ якобы потратил личные деньги.

  • 2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.

  • 4 мая на закрытой встрече со СМИ Тимошенко оправдал Баума, заявив, что он входит в группу людей при ОПУ, которая борется с эпидемией COVID-19 в Украине. Российский бизнесмен якобы работает на волонтерских началах.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Что значит Тесты изготовлены в Украине. Изготовлены пластмассовые корпуса и пипетки или реагенты, что самое главное, тоже?
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