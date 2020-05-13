В "Укргентехе" оправдались за скандал с "китайскими" тестами на коронавирус

Фирма-производитель отечественных тестов на коронавирус "Укргентех", которую обвинили в закупке гуманитарного груза из Китая, заявила, что тесты были изготовлены в Украине.

Как сообщил представитель компании в комментарии OBOZREVATEL, ПРЦ-системы являются собственностью компании, а не китайской "гуманитаркой".

"Я читал публикации в СМИ и могу сказать, что тесты не являются частью гуманитарного груза и не привезёны из Китая. Они были созданы у нас, я готов отправить вам документацию", – пояснили в компании, а также пообещали вскоре предоставить доказательства.

Напомним, ранее в Telegram-канале "Джокер" были опубликованы документы, в которых сказано, что компания "Укргентех" получила как гуманитарный груз "по дипломатическим каналам" шесть коробок реагентов для тестов весом 320 кг. Как утверждают в сети, компания не просто закупила их как коммерческая структура, а получила именно как "гуманитарку".

Как отмечают расследователи программы "Стоп коррупции", эту благотворительную помощь из-за границы больницы сейчас вынуждены покупать за собственные деньги.

Эксклюзивные детали скандала с тестами на коронавирус читайте в ближайшее время на OBOZREVATEL.

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