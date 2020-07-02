Молодая семья из Одесской получила кредит на жилье от Укргазбанка (фото: Facebook Кирилла Шевченко).

В четверг, 2 июля, стартовала всеукраинская программа доступных кредитов на жилье под 8,8% от АБ Укргазбанк. Первой его получила молодая семья из пгт. Великодолинское Одесской области.

Об этом в своем Facebook сообщил председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко, опубликовав фото счастливых обладателей новой квартиры в Одессе.

"Именно для таких историй мы с коллегами и создаем новые программы. И теперь она доступна для наших клиентов во всех уголках Украины. Собственный взнос при этом составляет 30%, максимальный срок кредитования – 20 лет", – отметил Шевченко.

В Укргазбанке предоставили первый доступный кредит на жилье в Одессе. Фото счастливых владельцев Facebook Кирилла Шевченко

"В этом – очень важная социальная миссия нашего банка, совпадает с желанием правительства – обеспечить собственным жильем как можно больше украинских семей. Спасибо коллегам из Одесской дирекции за прекрасную работу – сегодня вы превратили мечту в реальность!" – добавил он.

В Укргазбанке выдали первый кредит на жилье Facebook Кирилла Шевченко

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