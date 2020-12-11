В Укравтодоре отчитались об отремонтированных дорогах на горнолыжных курортах

Традиционные места силы лыжников и сноубордистов – украинские Карпаты – уже готовятся принимать туристов. В 2020 году Укравтодор восстановил основные маршруты, которые ведут к зимним курортам, не к таким известным и раскрученным как Буковель.

Какие дороги на популярных курортах отремонтировали в 2020 году, читайте далее.

Дорога одна – курорты разные

В этом году основным дорожным проектом в Карпатах стала отремонтированная Н–09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов. Александр Кубраков, глава Укравтодора назвал ее флагманским маршрутом для всей Западной Украины. Почти 440 километров соединяют три области – Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую.

Участок дороги в последней в этом году восстановили почти полностью – в верхнем слое 140 км из 209. Теперь проезд по Н-09 через Яблуницкий перевал – это сплошной восторг и вау! – так говорят сами водители. В планах дорожников обустроить места для отдыха и безопасных фотосессий.

Отремонтированная Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов также ведёт к одному из главных горнолыжных объектов Закарпатья – горе Драгобрат. Доехать к ней можно из поселка Ясиня, которые расположены прямо на Н-09, участок от перевала полностью восстановлен. По опыту бывалых, если жить в Ясинях, то по хорошей дороге можно ездить или на Буковель или на Драгобрат. Но будьте готовы – на саму гору дороги нет: или надо идти пешком, или вас завезут на "вездеходе".

Драгобрат, конечно, не конкурент пафосному Буковелю, но и здесь есть свои преимущества. Главным образом, снег. Он здесь только настоящий, искусственного не бывает. И здесь либо пан, либо пропал – либо на Драгобрате снега много – он выпадает рано и лежит долго, либо нет вовсе.

Не Буковелем единым

В традиционном для зимних видов активного отдыха Прикарпатье основным курортом все же остается Буковель. Доехать до комплекса отелей, ресторанов и трасс от областного Ивано-Франковска можно по Т-09-06 Ивано-Франковск – Надвирна, которую тоже отремонтировали. А дальше по той же Н-09, в Ивано-Франковской области её покрытие обновили в двух районах.

Капитально отремонтирована и расчищена дорога проложена через живописные Яремче, Микуличин, Татаров. Здесь можно жить в разы дешевле, питаться и развлекаться, а кататься в Буковеле, и ездить при этом по хорошей дороге.

В 2020 году дорожники отремонтировали дорогу Р-24 Татаров – Каменец-Подольский, по которой можно добраться до усадеб и склонов в Верховинском и Косовском районах Прикарпатья. К примеру, на трассах в Ворохте и Верховине можно кататься на лыжах и сноубордах, на санках и тьюбингах по одиночке и всей семьей.

Комфортная транспортная инфраструктура, которую активно восстанавливали в последние годы, позволяет выбрать в Прикарпатье и трассы, и жилье, и развлечения на любой вкус и возможности. Большой выбор склонов и развлечений ждет также и любителей лыж и сноубордов в Закарпатье. Трассу Т-07-18 Нижние Ворота – Воловец – Межгорье полностью сделали в 2020 году, а это значит, что восстановлено покрытие, дорожная "одежда", барьерное ограждение и знаки, зимняя эксплуатация на высшем уровне. Причем в прямом смысле – Т-07-18 самая высокогорная дорога в Украине, большинство километров проложены на отметке выше 500 метров над уровнем моря.

Трасса проходит через Воловец, Подобовец, Пилипец, Изки – все населенные пункты живут благодаря туристам – здесь и отели, и лыжные склоны для катания, и вся необходимая для отдыха инфраструктура – рестораны, чаны, прокат снаряжения.

Еще одно место силы лыжников и сноубордистов – Буковинские Карпаты. Место не менее удивительное, хотя менее раскрученное. Для любителей зимних видов спорта в Черновицкой области есть горнолыжный комплекс "Мигово", в Вижницком районе. От областного центра до Мигово – 57,5 ​​км, это час времени езды на машине. Найдите на карте дорогу Р-62 Черновцы – Сторожинец – Вижница и через GPS-навигатор спланируйте маршрут. Проезд по дороге в категории "ехать можно", в 2021 году ее планируют отремонтировать.

Приятно поражает зимняя эксплуатация горных участков во всех областях – все маршруты расчищены и посыпаны.

За последние два года благодаря государственной программе Велике будівництво качественной транспортной инфраструктурой объединены все областные центры на Западной Украине: Ивано-Франковск, Львов, Ужгород, Черновцы, Тернополь. Это означает, что оживает экономика, налаживается сотрудничество и развитие отраслей, в частности туристической. При таких условиях внутренний туризм во времена коронакризиса и закрытых границ имеет шанс стать мощным источником наполнения бюджетов местных уровней.