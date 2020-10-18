В Украину зайдет антициклон Otmar: синоптик дала точный прогноз на понедельник

В понедельник, 19 октября, в Украине ожидается антициклон Otmar.

Как сообщила в Telegram народный синоптик Наталья Диденко, антициклон "вытолкает" с территории страны недавние дожди и даже горные снегопады.

Существенные осадки не ожидаются. Однако атмосферный фронт все же заденет северную часть, поэтому небольшие дожди могут наблюдаться вдоль полосы от западных областей через Черкасщину, Полтавщину до Сумщины и немного Харьковщины.

Ветер будет с северо-запада.

"Температура воздуха уже напоминает о том, что осень – не последний прохладный сезон в этом году, температура снижается", – отметила синоптик.

Максимально в Украине ожидается +9...+13 градусов, на юго-востоке и в южной части +13...+17 градусов.

В ночные часы вероятны местами заморозки, особо там, где будут прояснения, безоблачная погода. Также Диденко предупредила о тумане на дорогах.

В Киеве понедельник будет сухим, даже солнечным, однако холодным, ночью +3...+6 градусов, днем +9...+10 градусов. А в четверг-пятницу в столице потеплеет до +16 градусов.

Telegram Натальи Диденко

Telegram Натальи Диденко

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.