В Украину возвращаются снег и мороз: синоптик уточнила прогноз

В большинстве областей Украины в среду, 3 апреля, будет преобладать холодная и солнечная погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в восточных областях пройдут небольшие дожди и снег. Температура воздуха там составит днем +2... +6 градусов, ночью — небольшой мороз.

Минусы ночью вероятны также во всей Украине, однако днем потеплеет до +6... +11 градусов, а на западе — до +7... +12 градусов.

В Киеве 3 апреля прогнозируется холодная солнечная погода с северо-восточным порывистым ветром. Ближайшей ночью в столице около нуля, в окрестностях до -2 градусов, в течение дня потеплеет до +8... +10.

По прогнозу Диденко, потепление до +12... +15 градусов придет в субботу-воскресенье, 6-7 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году весна не будет холоднее нормы и вскоре в стране вновь повысится температура.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал