В Украину возвращаются морозы: синоптики предупредили о резком похолодании

В Украине с 31 марта по 2 апреля ожидается резкое похолодание в связи с вторжением арктического воздуха. Ожидается, что температура воздуха опустится до -9 градусов.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ощущаемое снижение температуры ожидается в западных, северных и большинстве центральных областей.

Погода в Украине 31 марта

Во вторник, 31 марта, в центральных областях от -3 до +3 градусов ночью, днем от +1 до +6 градусов. В других областях столбики термометров покажут 0...-6 градусов ночью.

В Карпатах в этот день прогнозируется умеренный снег, в другое время без осадков. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Температура ночью -4...-9 градусов, днем от 0 до -5 градусов.

Погода в Украине 1 апреля

"Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи раноцветущих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников", – предупредили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 2 апреля

Как писал OBOZREVATEL ранее, синоптик Владимир Деркач рассказал, что апрель в Украине выдастся прохладным и дождливым, теплой погоды придется подождать.

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