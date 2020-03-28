В Украину возвращаются морозы: синоптики предупредили о резком похолодании

В Украине с 31 марта по 2 апреля ожидается резкое похолодание в связи с вторжением арктического воздуха. Ожидается, что температура воздуха опустится до -9 градусов.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ощущаемое снижение температуры ожидается в западных, северных и большинстве центральных областей.
Погода в Украине 31 марта
Во вторник, 31 марта, в центральных областях от -3 до +3 градусов ночью, днем от +1 до +6 градусов. В других областях столбики термометров покажут 0...-6 градусов ночью.
В Карпатах в этот день прогнозируется умеренный снег, в другое время без осадков. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Температура ночью -4...-9 градусов, днем от 0 до -5 градусов.
Погода в Украине 1 апреля
"Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи раноцветущих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников", – предупредили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 2 апреля
Как писал OBOZREVATEL ранее, синоптик Владимир Деркач рассказал, что апрель в Украине выдастся прохладным и дождливым, теплой погоды придется подождать.
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