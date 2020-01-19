"Они идут в небо!" В Украину возвращаются ангелы самолета МАУ: все детали

В результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ) погибли 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира.
19 января их полет окончательно закончится. Тела погибших украинцев доставят в аэропорт "Борисполь".
Крушение самолета МАУ в Иране
OBOZREVATEL ведет текстовую трансляцию происходящего:
08:05 – Управление государственной охраны предупредило водителей, что в связи с траурными мероприятиями 19 января могут возникнуть определенные ограничения движения в районе аэропорта "Борисполь".
08:00 – Президент МАУ Евгений Дыхне призвал украинцев 19 января в 11:00 нажать автомобильный сигнал в знак памяти о жертвах авиакатастрофы в Иране.
Список ангелов рейса PS752:
Сергей Хоменко
Катерина Статник
Марина Микитюк
Валерия Овчарук
Володимир Гапоненко
Юлия Сологуб
Ольга Кобюк
Алена Малахова
Алексей Наумкин
Игорь Матков
Денис Лыхно.
Кто не вернулся в Украину после трагического рейса
После трагедии фото погибших украинцев показали в сети. Родные, друзья, коллеги поделились своими воспоминаниями об экипаже, который навсегда "уходит в небо".
В частности, в катастрофе погибли трое пилотов: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич. А также шесть бортпроводников: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.
Погибшие украинцы
Facebook/Евгений Терехов
Алексей Наумкин
Facebook/Евгений Терехов
Катерина Статник
Facebook/Евгений Терехов
Игорь Матков
Facebook/Евгений Терехов
Мария Микитюк
Facebook/Евгений Терехов
Валерия Овчарук
Facebook/Евгений Терехов
Владимир Гапоненко
Facebook/Евгений Терехов
Денис Лыхно
Facebook/Евгений Терехов
Юлия Сологуб
Также появилось последнее совместное фото членов экипажа самолета МАУ.
Также на борту были и две украинки-пассажирки – Ольга Кобьюк и Елена Малахова.
Так, Ольга Кобьюк приезжала в Иран навестить внука.
Елена Малахова была директором фирмы Скайавиатранс. Вероятно, она в Иране была по рабочим делам. В прошлом году в аэропорту Ливии с помощью дронов разбомбили украинский самолет ИЛ-76, принадлежащий ее компании. Самолет перевозил груз Красного Креста.
Ольга Кобьюк приезжала в Иран навестить внука
Ольга Кобьюк
Елена Малахова
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
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