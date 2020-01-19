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19 января • обновлено в 09:16
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"Они идут в небо!" В Украину возвращаются ангелы самолета МАУ: все детали

2.6т
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В результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ) погибли 11 украинцев 9 членов экипажа и 2 пассажира.

19 января их полет окончательно закончится. Тела погибших украинцев доставят в аэропорт "Борисполь".

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Крушение самолета МАУ в Иране

Крушение самолета МАУ в Иране

OBOZREVATEL ведет текстовую трансляцию происходящего:

08:05 – Управление государственной охраны предупредило водителей, что в связи с траурными мероприятиями 19 января могут возникнуть определенные ограничения движения в районе аэропорта "Борисполь".

08:00 – Президент МАУ Евгений Дыхне призвал украинцев 19 января в 11:00 нажать автомобильный сигнал в знак памяти о жертвах авиакатастрофы в Иране.

Список ангелов рейса PS752:

Сергей Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Володимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Ольга Кобюк

Алена Малахова

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лыхно.

Кто не вернулся в Украину после трагического рейса

После трагедии фото погибших украинцев показали в сети. Родные, друзья, коллеги поделились своими воспоминаниями об экипаже, который навсегда "уходит в небо".

В частности, в катастрофе погибли трое пилотов: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич. А также шесть бортпроводников: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

Погибшие украинцы

Погибшие украинцы

Facebook/Евгений Терехов

Алексей Наумкин

Алексей Наумкин

Facebook/Евгений Терехов

Катерина Статник

Катерина Статник

Facebook/Евгений Терехов

Игорь Матков

Игорь Матков

Facebook/Евгений Терехов

Мария Микитюк

Мария Микитюк

Facebook/Евгений Терехов

Валерия Овчарук

Валерия Овчарук

Facebook/Евгений Терехов

Владимир Гапоненко

Владимир Гапоненко

Facebook/Евгений Терехов

Денис Лыхно

Денис Лыхно

Facebook/Евгений Терехов

Юлия Сологуб

Юлия Сологуб

Также появилось последнее совместное фото членов экипажа самолета МАУ.

"Они идут в небо!" В Украину возвращаются ангелы самолета МАУ: все детали

Также на борту были и две украинки-пассажирки – Ольга Кобьюк и Елена Малахова.

Так, Ольга Кобьюк приезжала в Иран навестить внука.

Елена Малахова была директором фирмы Скайавиатранс. Вероятно, она в Иране была по рабочим делам. В прошлом году в аэропорту Ливии с помощью дронов разбомбили украинский самолет ИЛ-76, принадлежащий ее компании. Самолет перевозил груз Красного Креста.

Ольга Кобьюк приезжала в Иран навестить внука

Ольга Кобьюк приезжала в Иран навестить внука

Ольга Кобьюк

Ольга Кобьюк

Елена Малахова

Елена Малахова

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина Киев
Теги
аэропорт Борисполь МАУ
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