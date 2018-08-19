В Украину возвращается жара: появился прогноз погоды на начало недели

В воскресенье, 19 августа, на востоке и юге Украины ожидается облачная, но теплая погода в пределах 25-29 градусов выше нуля (на юге — 30-34 градуса). Всю западную часть страны, центр и некоторые регионы севера (Житомирщину, Киевщину, Черниговщину) накроют грозовые дожди. В столице в этот день прогнозируют новые подтопления, грозы и град. Но с началом недели в Украину вновь вернется жара.

Инфографика: Укргидрометцентр

Так, в понедельник, 20 августа, практически во всех областях будет сухо, ясно и жарко, а столбики термометров поднимутся до 27-31 градуса (на юге — до 30-34 градусов), сообщает Укргидрометцентр.

Исключением в этот день станет только запад Украины, где везде, кроме Волыни, проливные дожди продолжатся.

Что касается вторника, 21 августа, то он обещает быть без каких-либо осадков во всех областях. На западе ожидается умеренное тепло (26-28 градусов выше нуля), на севере будет несколько жарче (27-29 градусов). Наиболее знойная погода, по прогнозам синоптиков, придет в центральную, восточную и южную Украину (29-33 градуса тепла).

В среду, 22 августа, погодные условия не изменятся по сравнению с предыдущим днем: осадков не предвидится и будет довольно жарко. В среднем воздух по всей стране прогреется до 28-31 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко объяснила перепады погоды в Украине движением небольшого атмосферного фронта, который растянулся от Киевской и Житомирской до Одесской области. Также он зацепил территорию Черкасщины.