В Украину возвращается жара под +30. Карта погоды

В воскресенье, 16 августа, погода в Украине будет теплой и солнечной. Максимальная температура днем прогнозируется +28 градусов Цельсия.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, дожди с грозами ожидаются только в Закарпатской области. На остальной территории Украины осадков не предвидится.

В дневное время суток температура по всей стране ожидается в пределах +26+28 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до отметки +11+13.

Теплее всего будет на юге Украины: днем до +28, ночью температура упадет до +14+16 градусов.

Погода в Украине 16 августа Укргидрометцентр

В Киеве и области 16 августа погода ожидается теплой и сухой, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +24+26, ночью +11+13 градусов.

Погода в Киеве и области 16 августа Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказал, что из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 года будут теплее обычного, а метеорологическое лето продлится еще месяц.

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