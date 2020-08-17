В Украину возвращается жара, но с дождями: синоптик дала свежий прогноз погоды

Погода в Украине во вторник, 18 августа, будет жаркой – температура воздуха поднимется до +27... +32 градусов.

В то же время в западных областях, в Черниговской и Сумской областях возможны дожди, грозы и шквалы, предупредила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram. Вместе с тем, в большинстве регионов будет преобладать сухая погода.

Дожди обусловят на западе страны чуть более низкую температуру воздуха, предполагается 25... +28 градусов.

Запад Украины накроет дождями Telegram / Погода от Натальи Диденко

Дожди также возможны на Черниговщине и Сумщине Telegram / Погода от Натальи Диденко

Киев во вторник остается в зоне влияния антициклона – 18 августа будет сухо и жарко, около 30 градусов.

"В дальнейшем жаркая погода будет преобладать, дожди и низкая температура воздуха наиболее вероятны в западной части Украины. На Спаса будет горячо и ясно, на западе – грозовые дожди", – отметила Диденко.

Погода в Украине на 18 августа Telegram / Погода от Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказал, что из-за изменения климата в Украине осень и зима 2020 будут теплее, чем обычно, а метеорологическое лето продлится еще месяц.