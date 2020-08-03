В Украину возвращается жара: где будет "горячо"

На всей территории Украины 4 августа будет сухо и солнечно.

В Украину во вторник, 4 августа, вернется жаркая сухая и солнечная погода.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 4 августа в большинстве регионов будет +12...+15 градусов, на юге до +17.

Завтра днем почти во всех областях страны ожидается +27…+30 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют нигде.

В Киеве 4 августа возможна небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

На западе Украины будет небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +25…+31 градус.

В северных регионах страны также ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +23…+30 градусов.

Аналогичную погоду стоит ждать и на востоке Украины. Будет небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге страны температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +25…+31 градус.

Гидрометцентр предупредил, что 4 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Львовской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на 4 августа (Укргидрометцентр)

Как сообщал OBOZREVATEL, август в Украине будет умеренно теплым, средняя суточная температура будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла. В Карпатах немного прохладнее – в пределах 16-17 градусов. Уровень дождей не превысит допустимый на территории страны, но местами ожидается их дефицит.