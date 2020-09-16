В Украину ворвутся заморозки и дожди: синоптики уточнили, где и когда испортится погода

Атмосферный фронт принесет в Украину похолодание, дожди с грозами и штормовой ветер.

В четверг, 17 сентября, дожди, местами с грозой, ожидаются в северных областях, на западе, а также в Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях, сообщается в Telegram-канале синоптика Натальи Диденко.

При этом на юге, востоке, в Днепре и Кропивницком – без существенных осадков.

На западе и севере страны ветер будет северо-западным, он усилится до штормовых значений.

Температура воздуха 17 сентября еще будет высокой – днем от 25 до 30 градусов, но уже в западных областях начнется похолодание до +20+23.

В Киеве в четверг ожидается дождь с грозой, температура воздуха достигнет 29 тепла. Северо-западный ветер усилится до 15 м/с.

Карта погоды. Telegram Натальи Диденко

В то же время Укргидрометцентр прогнозирует на 17 сентября по Украине переменную облачность, северо-западный ветер 5-10 м/с, на западе и севере порывы до 15-20 м/с.

Кратковременные дожди, местами с грозами, ожидаются в западных, северных, а также Винницкой областях. Температура воздуха днем 22-25 тепла, на юге и востоке до +29. На западе 19-24 тепла.

В Киеве синоптики спрогнозировали переменную облачность, днем ожидается кратковременных дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 20 м/с. Температура воздуха прогреется до 27-29 тепла.

Прогноз погоды на 17 сентября. Укргидрометцентр

В свою очередь Наталья Диденко уточнила, что похолодание усилится 18 и 19 сентября до 12-17 тепла в большинстве областей.

В воскресенье, 20 сентября, похолодание задержится – синоптик прогнозирует 20-24 тепла на юге и юго-востоке.

Заморозки вероятны 18 сентября в западных областях, а в ночь на 19 сентября в большинстве областей, кроме южных.

Telegram Натальи Диденко.

Telegram Натальи Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в сентябре ожидается дождливой, но теплой. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.