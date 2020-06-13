В Украину ворвутся грозы и град: какие регионы под ударом

Юрий Сергиенко Общество 21:00, 13.06.2020

В Украине воскресенье, 14 июня, немного ослабнет жара и придут дожди с грозами, местами с градом и шквалами.

Осадки ожидаются везде по стране, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Рixabay

Температура воздуха в воскресенье днем ожидается +24+29, на востоке будет жарче – от 29 до 33 градусов. На западе свежее всего – +19+24.

Жара в Украине немного спадет 14 июня
Facebook Натальи Диденко

Ветер ожидается умеренный, дожди с грозами по всей стране, местами могут переходить в ливни. Во время гроз местами вероятны шквалы и град.

Дожди 14 июня ожидаются по всей Украине
Facebook Натальи Диденко

В Киеве жара также немного снизится – до 26-28 градусов, местами дожди с грозами, возможны град и шквалы.

Синим обозначены зоны дождей, желтым – грозы
Facebook Натальи Диденко

"Неустойчивая атмосфера только раскачивается, температурные контрасты значительны, поэтому будьте внимательны - как только гроза, сразу под какую-то защиту. Пусть лучше пройдет стороной и не зацепит, но это как раз тот случай, когда лучше перестраховаться", – предупредила синоптик.

Дожди 14 июня ожидаются по всей Украине
Сайт Укргидрометцентра
Facebook Натальи Диденко
Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня на несколько областей Украины обрушился ливень с грозами и градом. Непогода повалила деревья и оставила некоторых украинцев без света.

Комментировать
Общество

Смотрите также

К взятке руководителям НАБУ и САП могли быть причастны работники Офиса генпрокурора

Зеленский переписал итальянскую фирму на спонсорку "Слуги народа" – расследование

"Это конец, я всех предал": Ефремов в видеообращении к семье погибшего заявил, что не знает, как дальше жить

СМИ заявили о вспышке COVID-19 в Офисе Зеленского: у президента отреагировали

В Украине побит новый рекорд зараженных коронавирусом за сутки: статистика Минздрава на 13 июня