В Украину ворвутся дожди с грозами и шквалами: прогноз погоды на субботу

В субботу, 18 июля, погода в Украине будет преимущественно сухой и теплой, однако в некоторых регионах прогнозируются осадки.

По данным Украинского гидрометцентра, дожди с грозами ожидаются на западе страны.

Так, 18 июля в западных областях, ночью в Донецкой и Луганской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Днем в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди.

Температура воздуха днем на западе достигнет 24 градусов, ночью до 15 тепла.

Жарче всего будет на юге – до +30 днем, ночью до 17 тепла. В северных областях +28 днем, ночью от 15 до 17 тепла.

На востоке страны днем температура поднимется до 28 градусов, ночью – до +17.

В Киеве в субботу днем 26-28 тепла, ночью +15+17, без осадков.

Прогноз погоды на 18 июля. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходные, 18 и 19 июля, синоптики спрогнозировали жару до 32 градусов, а также сильные дожди с грозами.