В Украину ворвется жара до +30: синоптик дала свежий прогноз погоды

Погода в Украине в воскресенье, 19 июля, будет теплой и солнечной – температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, вместе с тем, западную часть Украины накроют дожди с грозами. На остальной территории – сухо.

"Воскресенье в Украине будет теплым. Завтра днем ожидается +25..+30 градусов. Дожди с грозами остаются в воскресенье над западной частью Украины. На остальной территории – без существенных осадков", – написала она.

Прогноз погоды на 19 июля Facebook Натальи Диденко

В Киеве в воскресенье погода также будет солнечной и сухой – температура воздуха прогреется до +28 градусов.

Напомним, ранее Диденко прогнозировала, что на выходных, 18 и 19 июля, осадки могут распространиться в Житомирской, Винницкой и Киевской областях. Хотя в этих регионах они будут периодическими и локальными. Однако, по ее словам, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Прогноз погоды на 19 июля Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 года в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.