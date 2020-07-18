МоваЯзык

Топ-темы:

В Украину ворвется жара до +30: синоптик дала свежий прогноз погоды

Глеб Иванов
Общество
1,6 т.
В Украину ворвется жара до +30: синоптик дала свежий прогноз погоды

Синоптик дала прогноз погоды на 19 июля.

Погода в Украине в воскресенье, 19 июля, будет теплой и солнечной – температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, вместе с тем, западную часть Украины накроют дожди с грозами. На остальной территории – сухо.

"Воскресенье в Украине будет теплым. Завтра днем ожидается +25..+30 градусов. Дожди с грозами остаются в воскресенье над западной частью Украины. На остальной территории – без существенных осадков", – написала она.

Прогноз погоды на 19 июля

Прогноз погоды на 19 июля Facebook Натальи Диденко

В Киеве в воскресенье погода также будет солнечной и сухой – температура воздуха прогреется до +28 градусов.

Напомним, ранее Диденко прогнозировала, что на выходных, 18 и 19 июля, осадки могут распространиться в Житомирской, Винницкой и Киевской областях. Хотя в этих регионах они будут периодическими и локальными. Однако, по ее словам, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Прогноз погоды на 19 июля

Прогноз погоды на 19 июля Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 года в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.

УкраинаПрогноз погодыпогодаНаталья Диденко
Поделиться в Facebook
  2. Общество