В Украину ворвется весна: синоптики заявили о резком потеплении

На следующей неделе в большинстве регионов Украины температура воздуха поднимется до +16 градусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"Ночные температуры перейдут на положительные значения, и дневная температура также уже будет в большинстве областей +8…+14 градусов тепла, до +15…+16 градусов тепла к концу недели", – отметили синоптики, передает УНН.

Также в ближайшие несколько дней в южных и центральных областях могут быть осадки в виде мокрого снега и дождя.

"Температура ночью еще будет минусовой – -8…-14 градусов в большинстве областей, дневная – от -2…+4 градусов. На юге и западе может быть уже до +8 градусов", – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, где и когда потеплеет до +17.