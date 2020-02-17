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17 февраля • обновлено в 07:06
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В Украину ворвется весна: синоптики дали удивительный прогноз

3.4т
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В Украине в понедельник, 17 февраля, ожидается аномальная для зимы погода. Температура воздуха на западе страны достигнет +14 градусов.

При этом осадков в этот день не предвидится, он будет солнечным по всей территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Новости
Штормовой ветер и яркое солнце: синоптик уточнила прогноз погоды на 17 февраля

В центре Украины будет до +9 градусов, а на востоке прохладнее всего – лишь до +5. На юге страны воздух прогреется до +9 градусов.

В Киеве в понедельник солнечно, днем до +7…+9 градусов.

В Украину ворвется весна: синоптики дали удивительный прогноз

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что вслед за теплой и бесснежной зимой идет еще более теплая и засушливая весна. И если так дело пойдет, то Украину ждет серьезный неурожай.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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