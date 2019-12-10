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10 декабря • обновлено в 07:31
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В Украину ворвется весеннее тепло: синоптики уточнили прогноз погоды

3.5т
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В Украине во вторник, 10 декабря, ожидается солнечная погода, снег с дождем возможен лишь на Ивано-Франковщине и в Ужгороде.

Минусовые температуры ожидаются только в ночное время. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе страны ожидается до +7 градусов днем и до -2 ночью. В центре будет +6 днем и -2 ночью. На востоке страны ожидается до +6 градусов, а на юге – до +12.

В Киеве во вторник будет до +6 градусов днем и до -1 ночью, осадков не предвидится.

В Украину ворвется весеннее тепло: синоптики уточнили прогноз погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что на Новый год в Украине ожидается снежная погода с небольшими морозами.

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Автор
Екатерина Луговская
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