В Украину ворвется тепло: синоптики уточнили прогноз погоды

Во вторник, 10 марта, в Украине ожидается теплая и солнечная погода.
Как передает Укргидрометцентр, дождей не ожидается ни в одной из областей страны.
Теплее всего будет в южных, центральных и восточных регионах, где воздух прогреется от +13 до +19 градусов.
В западных, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидается от +8 до +13 градусов. В Киеве будет от +11 до +13.
Погода в Украине
meteo.gov.ua
Однако уже в среду, 11 марта, в Украине вероятны небольшие осадки, которые будут сопровождаться снижением температуры. Исключение – южные регионы.
Погода в Украине
meteo.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привести к последующей серьезной засухе.
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