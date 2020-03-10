В Украину ворвется тепло: синоптики уточнили прогноз погоды

Во вторник, 10 марта, в Украине ожидается теплая и солнечная погода.

Как передает Укргидрометцентр, дождей не ожидается ни в одной из областей страны.

Теплее всего будет в южных, центральных и восточных регионах, где воздух прогреется от +13 до +19 градусов.

В западных, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидается от +8 до +13 градусов. В Киеве будет от +11 до +13.

Погода в Украине meteo.gov.ua

Однако уже в среду, 11 марта, в Украине вероятны небольшие осадки, которые будут сопровождаться снижением температуры. Исключение – южные регионы.

Погода в Украине meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привести к последующей серьезной засухе.

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