В Украину ворвется тепло: синоптик уточнила прогноз погоды

Во вторник, 17 марта, на смену морозной и ветреной погоде в Украину придет потепление.

Температура воздуха в течение дня будет составлять +5... +9, а на западе даже +7... +12 градусов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, пик этого весеннего потепления придется на конец рабочей недели – четверг-пятницу, 19-20 марта, когда столбики термометров покажут +12... +17 градусов.

17 марта в Украине ожидается потепление

В этот же вторник в большинстве областей будет преобладать сухая погода, и только на западе и севере атмосферный фронт обусловит небольшой дождь. Ветер будет западным и ласковым.

В Киеве 17 марта существует вероятность небольшого дождя. Температура воздуха днем будет колебаться до +7 градусов.

"Затем тепло рванет и уже в среду, четверг и пятницу существенно повысится температура воздуха. Пик ожидается в четверг, до +15 или +16", – прогнозирует синоптик.

Карта погоды в Украины 17 марта Facebook/Наталья Диденко

При этом она подчеркивает, что уже в воскресенье, 22 марта, погода значительно усложнится – снова ожидается похолодание и даже мокрый снег.

"Но это будет потом, а пока – встречаем потепление. И остаемся людьми – нормально волнуемся, по сто раз проверяем сайты, которым можно доверять, ничего и никого не преувеличиваем и следим за свежими прогнозами погоды", – посоветовала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в Украине во второй половине марта ожидается улучшение погодных условий.

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