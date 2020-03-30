В Украину ворвется снег: появился свежий прогноз синоптиков

В последний день месяца, во вторник, 31 марта, в Украине будет переменчивая погода – часть регионов накроют дожди со снегом, в других же будет солнечно с прояснениями.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Погодные условия заметно испортятся.

Так, температурный максимум составит 9 градусов тепла на востоке страны.

Ночью почти во всех регионах ожидаются заморозки.

Дожди с мокрым снегом накроют 31 марта центральные и южные области, в других частях страны – сухо.

На Закарпатье ожидается снегопад. На западе будет холоднее всего – до -5.

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В западных областях ночью будет -4...-5. Днем температура воздуха поднимется до +5. На Закарпатье ожидает снег, в других областях – сухо и солнечно.

В центре страны – в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях – по прогнозам синоптиков, будет дождливо и до -3 днем.

В северных регионах Украины ожидается -4 и переменная облачность.

На востоке ожидается самая теплая погода – до +9. Ночью столбики термометров покажут минимум 1 градус тепла.

Юг Украины – Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области – ждет дождливая погода и +9 днем. Ночью температура опуститься до 3 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеорологи предупредили, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля.

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