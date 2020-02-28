В Украину ворвется снег и ураган: какие области под ударом

В Украине в пятницу, 28 февраля, резко ухудшится погода. Непогода обрушится на западные и восточные регионы страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В западных регионах ожидаются сильные осадки: снег и мокрый снег.

При этом температура воздуха составит до +6 градусов. На востоке страны будет до 7 градусов, прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега. В центре и на юге страны при этом будет сухо и солнечно. В центральных регионах температура воздуха составит +6 градусов, а в южных – до +9.

В то же время здесь ожидаются сильные порывы ветра.

"28 февраля в южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Херсонской и Запорожской областях ночью до 24 м/с (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине. По его словам, в стране ожидаются температурные качели.

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