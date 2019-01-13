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В Украину ворвется резкое потепление: появился свежий прогноз погоды

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В конце следующей недели Украину ждет существенное потепление и прекращение осадков.

Так, данные Укргидрометцентра свидетельствуют о том, что, в частности, в западных областях начиная с 14 и до 17 января будет идти снег и мокрый снег, который перед выходными закончится.

В понедельник, 14 января, средняя дневная температура по стране будет держатся на отметках от -1 до +1 градуса. Самым теплым окажется западный регион — там прогнозируют от 0 до +2 (в Закарпатской области до +3) градусов.

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Максимально низкой температура будет в центральном и восточном регионе. Ночью термометр покажет от -5 до -7 градусов.

Снег (на западе и юге мокрый снег и снег с дождем) пройдет на всей территории страны.

В Украину ворвется резкое потепление: появился свежий прогноз погоды

Во вторник, 15 января, температура в сравнении с предыдущим днем немного опустится. Осадки ожидаются на западе и востоке, в остальных областях сухо.

В среднем по Украине ожидается от -2 до -4 днем и от -6 до -8 градусов ночью. В Сумской области будет самая низкая температура - от -3 до -5 в светлую пору суток, а ночью от -8 до -10 градусов.

В Украину ворвется резкое потепление: появился свежий прогноз погоды
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Среда, 16 января, без осадков пройдет лишь в части центральных и южных регионов страны. На западе прогнозируют мокрый снег, а в Донецкой и Луганской областях — снег.

Температура воздуха сохранится на уровне предыдущего дня, лишь на западе Украины потеплеет на 1-2 градуса.

В Украину ворвется резкое потепление: появился свежий прогноз погоды

В четверг, 17 января, синоптики прогнозируют небольшое потепление по всей Украине. Средняя температура днем составит от -1 до +1, ночью от -5 до -7 градусов.

Осадки прогнозируют в западных, а также Киевской, Черниговской, Сумской областях.

В Украину ворвется резкое потепление: появился свежий прогноз погоды
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В пятницу, 18 января, в Украине переменная облачность, сухо (мокрый снег возможен на Закарпатье). Ночная температура резко повысится, ее средний показатель по стране сровняется с дневным — от -1 до +1 градуса.

Самыми теплыми будут Херсонская область и Крым — днем от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Украину ворвется резкое потепление: появился свежий прогноз погоды
В Украину ворвется резкое потепление: появился свежий прогноз погоды

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

  • В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погодаУкргидрометцентр
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Так это похолодание на остальной территории
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