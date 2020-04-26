В Украину ворвется потепление с грозами: появился прогноз погоды на неделю

В Украине ожидается существенное потепление, в западных областях пройдут грозы.

Согласно данным Укргидрометцентра, в понедельник, 27 апреля, по всей Украине, помимо восточных регионов, будет сухо. Температура воздуха прогреется от 12 до 18 градусов.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Во вторник, 28 апреля, ни в одной из областей страны осадков не ожидается, потепление будет набирать обороты: от 14 до 20 градусов.

Погода в Украине Укргидрометцентр

В среду, 29 апреля, во всех западных областях пройдут дожди с грозами, однако воздух прогреется до +23, как и в других регионах.

Погода в Украине Укргидрометцентр

В четверг, 30 апреля, грозы накроют помимо западных областей еще и Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, грады и резкие перепады температур.

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