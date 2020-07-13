В Украину ворвется похолодание: синоптик предупредила, где будут дожди

В Украине во вторник, 14 июля, на большей части территории ожидается прохладная погода, местами пройдут грозовые дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. На своей странице в Facebook она также опубликовала карты метеоявлений по стране.

По ее словам, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +18... +23. На юге и юго-востоке будет теплее – комфортные +20... +26 градусов.

Погода в Украине 14 июля (Facebook Натальи Диденко)

В то же время ветер будет веять с северо-запада и периодическими порывами добавлять прохлады. Дожди же во вторник наиболее вероятные на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине – там, подчеркивает синоптик, могут быть даже грозовые ливни.

На остальной территории Украины возможны местами локальные дожди и просветления. Без существенных осадков будет лишь на юге и востоке.

Карта осадков в Украине 14 июля (Facebook Натальи Диденко)

В Киеве 14 июля обещает быть свежим, а учитывая вечернюю и ночную температуру воздуха – и совсем холодным.

В частности, ночью, вечером и утром ожидается +13... +17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +18... +20. С осадков в столице возможен небольшой дождь.

Прогноз синоптика (Facebook Натальи Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на побережье Черного и Азовского морей на этой неделе ожидаются дожди, а жара вернется к выходным.