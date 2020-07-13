В Украину ворвется похолодание: синоптик предупредила, где будут дожди
В Украине 14 июля ожидаются похолодание и осадки.
В Украине во вторник, 14 июля, на большей части территории ожидается прохладная погода, местами пройдут грозовые дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. На своей странице в Facebook она также опубликовала карты метеоявлений по стране.
По ее словам, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +18... +23. На юге и юго-востоке будет теплее – комфортные +20... +26 градусов.
Погода в Украине 14 июля (Facebook Натальи Диденко)
В то же время ветер будет веять с северо-запада и периодическими порывами добавлять прохлады. Дожди же во вторник наиболее вероятные на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине – там, подчеркивает синоптик, могут быть даже грозовые ливни.
На остальной территории Украины возможны местами локальные дожди и просветления. Без существенных осадков будет лишь на юге и востоке.
Карта осадков в Украине 14 июля (Facebook Натальи Диденко)
В Киеве 14 июля обещает быть свежим, а учитывая вечернюю и ночную температуру воздуха – и совсем холодным.
В частности, ночью, вечером и утром ожидается +13... +17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +18... +20. С осадков в столице возможен небольшой дождь.
Прогноз синоптика (Facebook Натальи Диденко)
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на побережье Черного и Азовского морей на этой неделе ожидаются дожди, а жара вернется к выходным.