В Украину ворвется мощный циклон: синоптик предупредила о ливнях и граде

Погода в Украине на выходных, 13-14 июня, будет зависеть от мощных атмосферных циклонов и фронтов, которые принесут периодические дожди. Возможны грозы, ливни, шквалы, град и даже смерчи.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram. По ее словам, в ближайшие выходные в большинстве стран Европы, в частности в Украине, на погоду будут влиять циклоны Nadine, Оctavia 1 и Octavia 2.

"Только мощный антициклон Thomas и область повышенного атмосферного давления над Средиземноморьем организуют сухую погоду в сферах своего влияния", – пояснила Диденко.

На выходных погода в Украине ухудшится: ожидаются град и грозы

Поэтому уже 13 июня дожди с запада постепенно будут продвигаться по территории Украины, а 14 июня, неустойчивая погода охватит большинство украинских областей. Более сухая погода продержится лишь на востоке Украины.

"Учитывая значительные контрасты – перед северным фронтом +30..+36 градусов, а за фронтом +20..+25 градусов, в зонах дождей греметь грозы, могут локально мгновенно возникать сильные ливни, шквалы, град и даже есть вероятность смерчей", – добавила синоптик.

13 июня во большинстве областей Украины прогнозируют +30..+35 градусов, на западе +25..+29 градусов.

14 июня днемуже +23..+29 градусов, на востоке +28..+33 градуса.

В Киеве в субботу еще будет солнечно и жарко +30..+32, однако уже во второй половине дня начнут собираться облака и вечером ожидается дождь с грозой. В воскресенье в столице пройдут периодические грозовые дожди и ослабнет жара до +25..+ 27 градусов.

Facebook Натальи Диденко

Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине июля 2020 будет жарким и сухим. Ожидается длительный засушливый период.

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