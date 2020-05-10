В Украину ворвется лето: синоптики порадовали теплым прогнозом

В воскресенье, 10 мая, по всей Украине будет преимущественно летняя теплая погода без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, дожди ожидаются лишь в восточных областях, а теплее всего будет на западе страны.

Так, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ривненской и Волынской областях воздух прогреется до + 21 градуса.

Погода в Украине Иллюстрация

В центральных и южных областях Украины обещают до +19 градусов.

Осадки в виде дождей возможны в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Воздух там прогреется. до +18 градусов.

В Киеве 10 мая прогнозируют теплую погоду, воздух прогреется днем до +17...+19 градусов, ночью будет +6..+8. Осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 мая, западным областям стоит ожидать дожди и грозы. Однако потепление продолжит набирать обороты.

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