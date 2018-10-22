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В Украину ворвется антициклон: синоптик предупредила о резком перепаде погоды

3.2тЧитать материал на украинском

В Украине во вторник, 23 октября, начнется похолодание и дожди. Средняя температура воздуха составит от +6 до +10 градусов.

На востоке, юге и в центре страны будет немного теплее — до +16, рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, что уже 24 октября в Украину придет антициклон, который вызовет еще большее понижение температуры воздуха.

"Соответственно, "кака-бека": дожди, ветра, дальнейшее похолодание уже везде — до +5...+10, на юге — +8...+12. В ночные часы — до небольших "минусов". Возможен мокрый снег!" — дала прогноз метеоролог.

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Она также предупредила, что 24 и 25 октября стоит одеваться по-зимнему и не парковать авто под старыми деревьями и рекламными щитами.

"Днем — не выше +7, дождь будет бить сильным штормовым ветром, при температуре до +3 местами вероятен мокрый снег", — уточнила Диденко.

26 октября циклон покинет Украину, что принесет незначительное потепление и прекращение осадков. К концу недели в столице вновь потеплеет до +14...+19 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, синоптики Укргидрометцентра предупредили о приходе дождей с 22 октября. Из локальных осадков они перерастут в ливни почти по всей территории страны.

Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Объект
погода
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