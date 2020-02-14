В Украину ворвется аномальное тепло: прогреет до +13

В Украину в начале следующей недели ворвется аномальное для февраля тепло. Температура воздуха достигнет +13°.

Воздух прогреется до подобных отметок на западе Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр. По всей территории страны, кроме, возможно, юга и востока, ожидается солнечная погода, без осадков.

Температура воздуха в центре достигнет +10°, на востоке Украины будет до +3°, а на юге – до +9°.

В Киеве в этот день будет +8…+10°, осадков не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский синоптик нарисовала ужасающий сценарий глобального потепления.

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