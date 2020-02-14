Главная Новости
14 февраля • обновлено в 10:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украину ворвется аномальное тепло: прогреет до +13

1.4т
Читать материал на украинском

В Украину в начале следующей недели ворвется аномальное для февраля тепло. Температура воздуха достигнет +13°.

Воздух прогреется до подобных отметок на западе Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр. По всей территории страны, кроме, возможно, юга и востока, ожидается солнечная погода, без осадков.

Новости
Идет волна потепления: синоптики дали прогноз на День влюбленных

Температура воздуха в центре достигнет +10°, на востоке Украины будет до +3°, а на юге – до +9°.

В Киеве в этот день будет +8…+10°, осадков не предвидится.

В Украину ворвется аномальное тепло: прогреет до +13

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский синоптик нарисовала ужасающий сценарий глобального потепления.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги