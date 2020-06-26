В Украину ворвался антициклон: дожди и грозы продолжатся

Глеб Иванов Общество 16:26, 26.06.2020 Обновлено: 17:38, 26.06.2020

Погода в Украине на выходные, 27 и 28 июня, в большинстве областей будет дождливой. Атлантический циклон Sylvia принесет в страну грозы, ливни, шквалы и град.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам непогода будет бушевать преимущественно в воскресенье в западных, северных и местами в центральных областях. В этот день температура воздуха будет +26..+32 градуса.

Погода в Украине
Facebook Натальи Диденко

В воскресенье в Карпатах также возможные шквалы, град, грозы и ливни.

В субботу в большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода. Возможны локальные дожди с грозами на Сумщине и Полтавщине. Температура воздуха +23..+28 градусов.

Погода в Украине
Facebook Натальи Диденко

В Киеве в субботу будет солнечной и жаркой, температура +28..+30 градусов. На День Конституции в столице пройдут дожди с грозами, будет прыгать атмосферное давление, а с ним и артериальное. Температура воздуха будет колебаться от +30 градусов в сухую погоду до +25 градусов в дождях.

Погода в Украине
Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, июль-август в Украине обещают быть очень теплыми и даже жаркими. Однако высокие температуры прерываться волнами холода.

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