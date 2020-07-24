В Украину вновь ворвутся грозы: синоптики уточнили погоду в Украине на субботу

Кирилл Лютый Общество 21:45, 24.07.2020 Обновлено: 21:52, 24.07.2020

В субботу, 25 июля, в Украину вернутся дожди с грозами, однако температуры останутся высокими.

Как сказано в прогнозе Украинского гидрометцентра, осадки охватят все западные регионы, а также Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. Однако тепло в этих районах сохранится: от 25 до 28 градусов.

В остальных областях будет сухо. В центре и на севере воздух прогреется до 29 градусов. На востоке и юге будет еще теплее, до +31.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 25 июля

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.

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