В Украину внезапно ворвется тепло: синоптик уточнила прогноз погоды

В Украине значительно снизилась вероятность заморозков. Вместо этого в страну придет потепление.

"Уже с завтра к нам придут атмосферные фронты, которые принесут увеличение облачности. Облачность прикроет небо, а укутанные небо не пустит заморозки. В дневные часы температура воздуха ожидается от +12 до +17 градусов, разве что на юге еще удержится приятное тепло, местами до +22 градусов", - сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшие дни Украину ждет увеличение облачности, повышенная влажность и периодические дожди от небольших до умеренных.

"Ближе к выходным ожидается преимущественно сухая солнечная и даже теплая погода. Планируйте дела. В Киеве вторник-среда-четверг также - с увеличением облачности, периодическими дождиками, теплее ночью, но прохладными днями. Поэтому в домах будет холодно, потому что солнце скроется за фронтальными облаками и не даст даже своего скромного осеннего тепла", - добавил она.

Диденко также сообщила, что 5, 6 и 7 октября в столице будет сухо, солнечно, тепло, возможно даже до +18 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известен прогноз погоды на начало октября.