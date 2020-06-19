В Украину вернутся украинские моряки, которые три года провели в ливийской тюрьме

В пятницу, 19 июня, из Ливии в Киев должны возвратиться 14 украинских моряков судна "Рута", которых три года назад задержали и поместили в тюрьму ливийские правоохранители.

Об этом информирует "Интерфакс Украина" со ссылкой на пресс-службу "Фонда помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль". Специальный авиарейс с нашими земляками должен прибыть около 13:00 в пятницу, 19 июня, в Киев.

"Из охваченной вооруженным противостоянием Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в камерах одной из ливийских темниц", – сказано в сообщении.

Состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет заключения и голодовки, проведенной в прошлом месяце, удовлетворительное.

Члены экипажа танкера "Рута":

1. Николай Шокун, капитан, 04.08.1948 г. р.

2. Александр Кирильчук, старший помощник, 13.02.79 г. р.

3. Владимир Гончаренко, 2-й помощник, 21.04.93 г. р.

4. Сергей Бондарь, старший механик, 17.09.1958 г. р.

5. Сергей Филоненко, 2-й механик, 27.12.1985 г. р.

6. Кирилл Загоруйко, 3-й механик, 15.06.1995 г. р.

7. Владимир Авдасев, электромеханик, 12.02.1970 г. р.

8. Андрей Алферов, боцман, 23.07.1969 г. р.

9. Владимир Дымченко, моторист, 27.07.69 г. р.

10. Юрий Склифасовский, моторист, 27.04.62 г. р.

11. Олег Дубовицкий, моторист 17.07.60 г. р.

12. Сергей Иванов, матрос, 29.09.1985 г. р.

13. Виктор Фадеев, матрос, 19.01.1985 г. р.

14. Александр Колесниченко, кок, 21.09.56 г. р.

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