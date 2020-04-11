В Украину вернутся холода: появился свежий прогноз погоды на субботу

В Украине в субботу, 11 апреля, будет прохладная погода с переменной облачностью.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется 0... +3°С, днем температура воздуха составит +10... +12°С.

В Украину вернутся холода: появился свежий прогноз погоды 24 канал

На западе ночью +1... +4°С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +12... +14°С.

Прогноз погоды на 11 апреля Скриншот

В восточной части ночью ожидается до +4... +6 и днем – до +10... +11°С.

На юге страны ночью +4... + 6°С, днем воздух прогреется до +11... +15°С.

Погода в Киеве 11 апреля Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что на Пасху, 19 апреля, в Украине установится теплая и солнечная погода без осадков.

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