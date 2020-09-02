В Украину вернутся грозы: синоптики уточнили прогноз погоды

В четверг, 3 сентября, в Украину вернутся грозы, которые зальют западные регионы, а также Житомирскую и Винницкую области.

Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра. Западные области и Житомирщину также ожидает резкое снижение температур: от 21 до 23 выше нуля. В Винницкой области будет до +27.

На севере Украины воздух прогреется до 30 градусов. На юге и востоке страны ожидается жара: от 32 до 35 градусов.

В Киеве в четверг от 27 до 29 градусов тепла, без осадков.

Укргидрометцентр дал прогноз погоды на четверг, 3 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине будет летней до середины сентября. В то же время ожидаются кратковременные периоды похолодание.