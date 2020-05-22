В Украину вернутся дожди: появился прогноз погоды по регионам
Погода в Украине в пятницу, 22 мая, в большинстве областей будет примущественно дождливой и прохладной. Не ожидается осадков только на юге и в трех западных регионах.
Температура воздуха днем в основном будет составлять +12...+14 градусов, а ночью +4...+6, сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.
На западе Украины дожди ожидаются везде, кроме Львовской, Волынской и Закарпатской областей. Столбики термометров в этой части страны днем не поднимутся выше +12...+14 градусов, а ночью – +3...+5.
На севере и в центре в пятницу также будет дождливо, пасмурно и свежо: днем – +12...+14, а ночью – не более +4...+6.
На востоке погода обещает быть почти аналогичной: с осадками и температурой воздуха на уровне +11...+15 днем и +3...+6 ночью.
Что касается юга, то здесь в последний рабочий день недели прогнозируется сухая и умерено теплая погода. Воздух днем прогреется до +15...+17, а ночью – до +5...+8.
В Киеве 22 мая как и везде будет дождь. Температура днем – +12...+14, ночью – +4...+6.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ГСЧС предупредили, что с 21 по 23 мая ночью в западных, северных областях и Карпатах ожидаются значительные заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе (на уровне 0...+3 градусов).