В Украину вернутся дожди: появился прогноз погоды на 16 мая

Погода в Украине в субботу, 16 мая, будет пасмурной, прохладной и дождливой на большей части территории. Однако в основном осадки ожидаюся только ночью.

Столбики термометров практически везде не поднимутся выше +15...+17 градусов, сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

На западе Украины температура днем достигнет +14...+18.

В центральных регионах будет облачно и дождливо ночью, а воздух прогреется до +15...+17 градусов. Юг также затянет облаками, но воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В северных областях ситуация будет аналогичной: ночной дождь и температура на уровне +14...+17 градусов.

В восточных областях дождя стоит ждать и днем, и ночью. Температура днем в этой части страны составит +13...+17 градусов.

Погода в Украине GISMETEO

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой и Ривненской областях ожидается +15...+17 градусов днем и +5...+7 ночью. Днем будет сухо и облачно, а ночью – дождь.

В Житомирской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Полтавской и Кировоградской областях температура днем будет колебаться в пределах +14...+17 градусов днем и +5...+8 ночью.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Юг также настигнет ночной дождь,но будет тепло. Температура во всех областях этой части Украины составит +20...+25 градусов днем и +9...+13 ночью.

Что касается востока, то там круглосуточный дождь придет на Харьковщину, Луганщину и Донетчину при температуре воздуха+14...+17.

В Киеве 16 мая осадки тоже выпадут ночью и будет свежо: +13...+15 градусов днем и +7...+9 ночью.

Погода в Киеве Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL,синоптик Наталья Диденко также предупредила, что погода в Украине в субботу, 16 мая, принесет ночные дожди на западе, севере и в центре. На юге и востоке, по ее словам, будет преобладать сухая погода.